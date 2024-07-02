Память героев, погибших в зоне СВО, почтили на Аллее Славы в Истре
Фото: [Соцсети Татьяны Витушевой]
Накануне, в День ветеранов боевых действий, семьи героев, отдавших свои жизни за Родину и с честью исполнивших долг защитника в зоне проведения Специальной военной операции, приняли участие в памятной церемонии на Аллее Славы городского округа Истра.
«Сейчас идет борьба за наше будущее, за наше право жить. В это сложное для Отчизны время наши мужья, сыновья и отцы не остались в стороне, не спрятались и не испугались, а показали пример истинного патриотизма и настоящего мужества, отправившись защищать нашу Отчизну. Каждое имя мы знаем, каждое помним и чтим!», — подчеркнули в пресс-службе администрации муниципалитета.
В этот день бесконечной благодарности и скорби военный комиссар городского округа Истра Андрей Закржевский вручил Ордена Мужества трем семьям наших погибших бойцов. Своими героическими действиями каждый из них внес свой вклад в приближение нашей Победы. Их подвиг, как и подвиг каждого нашего защитника, никогда не забудут.