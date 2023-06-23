Память кинооператоров, работавших в годы Великой Отечественной войны, почтили в Красногорске.

Митинг прошел возле памятника этим профессионалам. В нем принял участие депутат Госдумы Сергей Колунов.

Как отметил Колунов, от фронтовых операторов требовались выдержка, смелость и хладнокровие. Кадры, которые были сняты этими профессионалами, являются важными историческими документами.

«И сегодня, когда Запад пытается переписать историю, очернить нашу роль в Победе над фашистской Германией, мы особенно благодарны кинооператорам того времени. Опираясь на их труды, мы можем защитить правду о войне», - подчеркнул депутат.

Также в ходе митинга почтили память военных корреспондентов, которые погибли в ходе СВО.