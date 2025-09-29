Память молодых героев СВО почтили высаженными на аллее розами

В ДНР родители погибших в СВО студентов высадили розы на аллее памяти у мемориала. Акция стала символом вечной памяти героям, отдавшим свои жизни за Родину, начиная с 2014 года. Об этом сообщило РИА Новости .

В Донецкой Народной Республике родители студентов, погибших в ходе спецоперации, высадили розы на аллее памяти. Акция прошла у мемориала Донбасской национальной академии строительства и архитектуры в Макеевке. Директор академии, Николай Зайченко, рассказал, что аллея памяти создана в честь студентов, сотрудников и преподавателей, отдавших жизни в ходе СВО, а также тех, кто погиб в рядах ополчения ДНР с 2014 года.

Светлана Кныр, мать одного из погибших студентов, подчеркнула, что розы символизируют память о героях, которую хранят не только родители, но и вся страна. Мемориал студентам и сотрудникам ДонНАСА, погибшим в СВО, был открыт 8 сентября, в День освобождения Донбасса. На плитах высечена надпись «Вечная память героям» и имена 51 погибшего — 45 студентов и шести сотрудников учебного заведения.

