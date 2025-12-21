Память под защитой: ученые назвали ноты спасением от старческого склероза

Ученые из Великобритании и Австрии провели годовое исследование с участниками старше 60 лет, чтобы изучить влияние музыкальных занятий на когнитивные функции. Об этом передает Царьград .

Эксперимент показал, что игра на музыкальных инструментах напрямую улучшает память, способность к обучению и моторные навыки. Особенно значительные результаты продемонстрировали те участники, которые занимались импровизацией, а не просто заучивали ноты.

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, подтвердило, что развитие музыкального мастерства способствует улучшению работы мозга в долгосрочной перспективе.

Ученые рекомендуют музыкальную импровизацию как доступный и увлекательный способ поддерживать ясность ума и когнитивные функции даже при первых признаках ухудшения памяти.

