Память под защитой: ученые назвали ноты спасением от старческого склероза
RSOS: музыка помогает сохранить ясную память и остроту ума в пожилом возрасте
Фото: [Поздравление пенсионерки Раисы Бакутиной с 95-летием/Медиасток.рф]
Ученые из Великобритании и Австрии провели годовое исследование с участниками старше 60 лет, чтобы изучить влияние музыкальных занятий на когнитивные функции. Об этом передает Царьград.
Эксперимент показал, что игра на музыкальных инструментах напрямую улучшает память, способность к обучению и моторные навыки. Особенно значительные результаты продемонстрировали те участники, которые занимались импровизацией, а не просто заучивали ноты.
Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, подтвердило, что развитие музыкального мастерства способствует улучшению работы мозга в долгосрочной перспективе.
Ученые рекомендуют музыкальную импровизацию как доступный и увлекательный способ поддерживать ясность ума и когнитивные функции даже при первых признаках ухудшения памяти.
