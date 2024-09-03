Память погибших в результате терактов почтили в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память людей, которые стали жертвами терактов.

Акция памяти состоялась у памятника воинам, погибшим в горячих точках и локальных конфликтах. Участие в ней приняли местные жители, в том числе представители различных организаций, школьники и волонтеры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Собравшиеся почтили память жертв теракта в Беслана и других подобных трагических событий, которые происходили в разных городах нашей страны.

«Мы не должны забывать те ужасные события и тех, кто отдал свои жизни, спасая других. День солидарности в борьбе с терроризмом — это черный символ сплочения, взаимной поддержки и единства всех людей против террора», — сказал глава городского округа Алексей Малкин.

Теракт в Беслане произошел двадцать лет назад. Его жертвами стали 334 человека, из них 186 — дети.