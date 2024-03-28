Память военнослужащего, погибшего при выполнении задач СВО, увековечили в Клину

Алексей Анисимов (Леший) родился и вырос в деревне Малеевка городского округа Клин. За проявленные доблесть и отвагу был посмертно награжден орденом Мужества. Погиб боец 13 июня 2023 года.

Мемориальная доска в память о Герое была установлена в Малеевской школе, где учился Алексей. На торжественной церемонии открытия присутствовали мать и сестра погибшего со своими детьми.

«Уверена, что учащиеся школы будут хранить память о своем земляке и гордиться тем, что учатся в школе, где учился Алексей, ставший для всех примером мужества, самоотверженности, верности долгу и любви к Родине…», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Известно, что в Клину уже есть одна мемориальная доска в память еще одного героя. Она хранит подвиг о Кирилле Выдавском, погибшем при исполнении задач СВО. Открыта она была во 2-м отделении Гимназии № 2 городского округа Клин.