Память жертв блокады Ленинграда почтили в Балашихе

«Сегодня мы чтим одну из самых значимых и трагических дат в истории нашей страны. В Балашихе живут ветераны, дети блокадного Ленинграда, потомки героев. Низкий вам поклон за вашу силу, за ваш пример, за вашу правду, которую вы передаете нашей молодежи. Вы – живая история нашей страны», – отметил Сергей Юров.