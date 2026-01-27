Память жертв блокады Ленинграда почтили в Балашихе
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Митинг, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел на площади Славы 27 января. В памятном мероприятии приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, председатель и депутаты Совета депутатов, Герой России, руководитель ветеранской организации «Братство краповых беретов "Витязь"» Сергей Лысюк, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы и жители города.
Участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
«Сегодня мы чтим одну из самых значимых и трагических дат в истории нашей страны. В Балашихе живут ветераны, дети блокадного Ленинграда, потомки героев. Низкий вам поклон за вашу силу, за ваш пример, за вашу правду, которую вы передаете нашей молодежи. Вы – живая история нашей страны», – отметил Сергей Юров.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, став самой продолжительной битвой за весь период Великой Отечественной войны. В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо блокады, а 27 января 1944 года немецко-фашистские войска были окончательно разгромлены, и город был полностью освобожден.