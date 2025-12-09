Память жива: школа №15 установила Парту Героя в честь погибшего бойца СВО

В школе №15 Егорьевска в День Героев Отечества открыли Парту Героя в честь Александра Афанасьева — участника СВО. Родные, друзья, школьники и представители администрации округа вспомнили о нем как о добром и отзывчивом человеке, верном друге и заботливом семьянине.

Александр Афанасьев был мобилизован в 2022 году, награжден медалью «За Отвагу», а в октябре 2024 года погиб при выполнении боевого задания в Донецкой Народной Республике. Посмертно удостоен Ордена Мужества.

На церемонии ученики и юнармейцы произнесли клятву памяти, звучали стихи и песни в честь защитников Отечества. Супруга бойца Ольга Афанасьева поблагодарила организаторов и подчеркнула, что важно жить достойно памяти героев.

Особая парта станет символом уважения к Александру Афанасьеву. Сидеть за ней смогут лучшие ученики школы.