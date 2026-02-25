Памятник архитектуры под угрозой: в Ялте стены храма Николая Чудотворца не выдержали соседства с новостроем

В Ялте разгорается конфликт вокруг храма Николая Чудотворца, построенного в 1916 году. Прихожане и служители церкви на улице Дражинского бьют тревогу: несущие стены здания, признанного объектом культурного наследия, пошли трещинами. По мнению верующих, причиной стало активное строительство элитного жилого комплекса SkyPlaza 5.0, развернувшееся по соседству.

Как сообщают Telegram-каналы, проблемы начались после того, как строители приступили к забивке свай и рытью котлована под многоэтажку. Вибрация и подвижки грунта, по словам местных жителей, не могли не сказаться на состоянии вековой постройки.

Представители застройщика, однако, придерживаются иной версии. В компании заявили, что трещины в храме фиксировались подрядчиком ещё до начала работ на площадке. Сейчас на участке проводятся работы по укреплению грунта, чтобы минимизировать любые возможные риски. Девелопер также анонсировал создание специальной комиссии, которой предстоит оценить реальное состояние памятника архитектуры и определить дальнейший план действий.

Ситуация находится на контроле общественности. Прихожане опасаются, что без остановки строительства уникальный храм может получить необратимые повреждения.