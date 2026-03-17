Памятник архитектуры утонул в антисанитарии, а новый кабинет закрыли через месяц: СК взялся за больницу в Карелии

В городе Лахденпохья отделение дневного пребывания местной больницы попало в эпицентр скандала. Здание, которое имеет статус памятника архитектуры, оказалось в антисанитарном состоянии и не отвечает элементарным требованиям безопасности. Местные СМИ сообщают, что пациентам приходится находиться в условиях, далеких от комфортных.

Но и это не все. Физиокабинет, который открыли совсем недавно и на оснащение которого потратили немалые бюджетные средства, проработал меньше месяца. Теперь его перепрофилируют под стоматологию. Для чего тратились деньги и почему кабинет не пригодился, предстоит выяснить следователям.

Следственный комитет по Республике Карелия возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Козлову представить доклад о ходе расследования и всех обстоятельствах произошедшего.