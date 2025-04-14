Памятник героической САУ-76 займет новую позицию в Мытищах

В Мытищах готовится к установке обновленный монумент, посвященный самоходной артиллерийской установке — САУ-76. Ранее он располагался рядом с административным зданием завода, где в период Великой Отечественной войны осуществлялось ее производство. После демонтажа памятник прошел реставрацию.

К 80-летию победы в Великой Отечественной войне обновленная экспозиция займет новую локацию: Ярославское шоссе, дом 23, строение 1, неподалеку от известной зенитной самоходной установки «Шилка», произведенной АО ММЗ.

Мытищинский машиностроительный завод сыграл значительную роль в годы войны, выпуская широкий спектр вооружений: бронеколпаки, бронепоезда, плиты для минометов, минометные снаряды, авиабомбы, противотанковые «ежи» и другие изделия. В условиях военного времени, производство боевых машин было оперативно организовано для поддержки фронта.

С 1943 года завод начал серийное производство САУ-76. Эти самоходные орудия участвовали в Курской битве, ставшем одним из ключевых сражений 1943 года. За доблестный труд, обеспечивавший фронт необходимой техникой, заводчане были удостоены государственных наград. Многие работники были отмечены орденами и медалями, а предприятие было награждено орденом Отечественной войны I степени.