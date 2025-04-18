Памятник легендарному танку Т-34 в Кашире готовится к обновлению

Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» провели масштабную очистку прилегающей территории, в том числе удалили засохшие кустарники и лишнюю растительность. В настоящее время специалисты, привлечённые к подрядным работам, занимаются восстановлением постамента, нанесением штукатурки на поверхность и укладкой плитки, а также обустройством лестничных пролетов.

«Танк Т-34 – один из символов Победы в Великой Отечественной войне. Для всех жителей Каширы, наряду с мемориалом в Зендиково и Аллеей Славы в Кашире-2, это знаковое место. Стоит отметить, что работы такого капитального характера мы проводим здесь впервые. Приведем в порядок постамент, благоустроим прилегающую территорию, чтобы уже к 9 мая сюда могли приходить жители и гости округа«, — отметил директор МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира Эдуард Гречишкин.

Как известно, монумент с танком Т-34 был установлен на перекрестке автомагистрали «Москва-Воронеж», недалеко от поселка Зендиково, в 1966 году в ознаменование 25-летия победы над фашистскими войсками под Москвой. Боевая машина, выпущенная в 1941 году, была доставлена к месту установки своим ходом механиком-водителем Лучкиным из знаменитой Кантемировской дивизии. С тех пор это место пользуется популярностью у местных жителей. На протяжении многих лет молодожёны из Кашира посещают это место, чтобы соблюсти традицию и отдать дань уважения павшим воинам.