Памятник МиГ-25 в Дубне готовят к преображению

Расположенный в левобережной части города Дубны символ авиационных достижений города, МиГ-25, готовят к покраске. Летом жители и гости округа смогут наблюдать его в обновленном виде.

МиГ-25 был разработан при участии специалистов Дубненского машиностроительного завода, а теперь украшает парк Авиастроителей в натуральную величину. Советская разработка способна развивать скорость до 3 тысяч километров в час. Самолет чаще использовали в локальных войнах. В Дубне гордятся тем, что при создании этой боевой техники участвовали местные конструкторы и инженеры из авиационной промышленности.

Инициативу о преображении памятника выдвинул депутат Совета Анатолий Петрович Утриванов. Займутся обновлением «военной жемчужины» Дубны специалисты ДМЗ им. Н.П. Федорова. Также участие примут ведущие предприятия города — ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка и коммунальные службы города. Это позволит общими силами поспособствовать сохранению исторического наследия округа и поможет увековечить память о талантах Дубны, которые сделали округ ведущим центром авиационной технологии.