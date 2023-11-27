Памятник одного из учеников Иисуса выстоял после сильного шторма в городе Севастополь

Напомним, ранее город пережил сильнейший шторм. Оказалось, что во время него памятнику апостола Андрею Первозванному удалось устоять, несмотря на другие разрушения, высокие волны не снесли его, что горожане посчитали чудом.

Как пишет сайт aif.ru, в Севастополе сильный ураган с волнами аж до восьми метров размыл набережную Андрея Первозванного. По заявлению жителей города, там происходит «полная жесть». Однако, разрушительная стихия никак не повлияла на памятник апостола Андрея Первозванного.

Он, находящийся на набережной, так и остался в первозданном виде. Хотя рядом с ним камни и другие последствия разрушений. Севастопольцы уверены, что «это – Божье чудо!». Они написали соответствующее на страницах в соцсетях.

Мы уже писали о том, что шторм уничтожил причал, маяк и устричную ферму в Севастополе.