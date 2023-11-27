Шторм уничтожил причал, маяк и устричную ферму в Севастополе

Ураган, обрушившийся на Крым и Севастополе в воскресенье, 26 ноября, уничтожил в городе-герое причал, маяк и устричную ферму Института биологии Южных морей (ИнБЮМ), сообщил РИА Новости директор института, доктор географических наук Роман Горбунов.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ИнБЮМ в результате стихии пострадали четыре лаборатории. По его информации, был затоплен также аквариуме-музее, в котором погибло более 500 морских животных.

«В основном корпусе ФИЦ ИнБЮМ у нас выбило окна, затопило лаборатории, затопило научную библиотеку, пострадали фонды – вытаскивали из воды просто книги, библиотека, научное оборудование. Кровля повреждена, проводка коротит по лабораториям», – сказал Горбунов.

Он отметил, что значительные разрушения есть и на территории Радиобиологического корпуса института. Также, по словам Горбунова, шторм полностью уничтожил предприятие по выращиванию устриц. Кроме того, затонуло судно «Моллюск».

В воскресенье, 26 ноября, Крым и Севастополь накрыл мощный шторм, в результате которого сотни жителей остались без света. В разных городах были обвалены деревья и оборваны провода. Фиксировались повреждения фасадов и крыш зданий.

Как ранее отметил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, обрушившийся на Крым ураган стал самым мощным за всю историю полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 27 ноября в регионе объявлен выходной. Подтопления и последствия стихии затронули и Краснодарский край. Разрушения фиксируются в Сочи. Ураган приближается к Ростовской области.