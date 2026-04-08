«Памятники вождям и тотальный контроль»: кореевед объяснил, почему россияне игнорируют отдых в КНДР

Северная Корея остается одним из самых экзотических направлений для россиян, но массового турпотока туда нет и не предвидится. В 2025 году КНДР посетили всего 5075 граждан РФ. Кореевед, профессор Андрей Ланьков разобрал причины такого равнодушия. Об этом сообщает «Газета.ru».

Главный минус, по словам специалиста, — специфический характер отдыха. В Северной Корее почти нет подлинных исторических памятников. Туристам предлагают в основном «политическую экзотику»: монументы вождям, грандиозные парады и великолепный цирк. Да, природа местами красива, но гулять по городам свободно не получится. Каждый шаг контролируется, все строго по графику. Никакого спонтанного общения с местными жителями.

Вдобавок такие туры стоят дорого. Самолеты в Пхеньян летают только из Владивостока, а билет из Москвы до столицы Приморья — уже около 18 тысяч рублей в одну сторону. Плюс стоимость самого тура. Отзывы об уровне обслуживания разнятся: кто-то жалуется на питание, кто-то хвалит обильные угощения. Но в целом, как резюмирует Ланьков, в КНДР едут лишь «специфические туристы», движимые политическим любопытством. Тем же, кому нужна просто экзотика, дешевле и комфортнее отправиться в Таиланд или Турцию.

