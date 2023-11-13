Памятные наручные часы от губернатора Московской области вручили активным жителям Коломны

Жители городского округа Коломна получили памятные наручные часы от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за общественно полезную деятельность. Среди них представители и руководители учебных учреждений, общественники и активисты разных организаций.

Такой традиции больше сотни лет, она существовала еще в дореволюционной России. Тогда подарочные часы были символом ответственности, собранности и помогали их владельцу эффективнее выполнять свою работу.

Жители Коломны получили памятные подарки из рук депутата Государственной Думы Никиты Чаплина, который поблагодарил всех участников церемонии за труд на благо муниципалитета и региона. Также вручал часы глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Сами памятные часы сделаны на заводе «Полет-Хронос», циферблат украшает Герб Подмосковья.