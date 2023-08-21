Памятные стелы «Населенные пункты воинской доблести» установят в этом году в Можайске

Стелы, которые символизируют мужество и героизм наших жителей и защитников, установят в Можайске.

Они появятся в селе Семеновское и деревне Мокрое Можайского городского округа. Именно тут шли самые ожесточенные бои. И Московская областная дума решила присвоить им такие высокие титулы.

По информации историков, это направление приняло один из самих суровых ударов противника и очень сильно пострадали.

«Они (территории – Прим. ред.) были под постоянными обстрелами и бомбежками, здесь потеряли свои жизни тысячи советских солдат. Между двумя населенными пунктами находится знаменитая Долина Славы», — рассказывает председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева.

Кстати, по инициативе молодежного парламента при Совете депутатов Можайского округа должны вскоре присвоить почетное звание Населенный пункт воинской доблести» и рабочему поселку Уваровка. Его жители массово уходили в партизаны во время оккупации фашистами и боролись с ними до конца.