Памятный автопробег в Черноголовке открыл подготовку к «Диктанту Победы»

В Московской области партия «Единая Россия» организовала серию мероприятий, приуроченных к предстоящему «Диктанту Победы». Одним из ключевых событий стал памятный автопробег, прошедший 24 апреля в городском округе Черноголовка.

Мероприятие, посвященное героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны и приближающемуся «Диктанту Победы», стартовало из Государственного военно-технического музея в селе Ивановском городского округа Черноголовка. Колонна ретромобилей, включая легендарную модель «Победа», направилась к Центральному музею Военно-воздушных сил в Монино.

В начале автопробега присутствовали депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов, председатель Совета ветеранов Черноголовки Андрей Чобко, секретарь местного отделения «Единой России» Леся Шигалева, а также многочисленные жители наукограда, проявившие искреннюю заинтересованность в сохранении исторической памяти.

Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Фомичев подчеркнул важность подобных инициатив в воспитании патриотизма у молодого поколения. Он призвал всех желающих не только принять участие в «Диктанте Победы», запланированном на 25 апреля, но и делиться своими знаниями и историями, чтобы память о Великой Отечественной войне продолжала жить в сердцах людей.

«Победа – это не только о сражениях на фронте, но и о титаническом труде в тылу, о людях, создававших оружие, обеспечивавших фронт всем необходимым, о тех, кто, несмотря на лишения, не терял веры в победу. Это была общая борьба всего народа, объединенного общей целью – защитить свою Родину. Именно поэтому наше региональное отделение «Единой России» в Московской области запустило в Год защитника Отечества программу «Успех в единстве поколений», – отметил Вячеслав Фомичев. – Используя многолетний опыт, мы внедряем современные технологии и подходы в работу по патриотическому воспитанию».

Глава округа Роман Хожаинов в своем выступлении подчеркнул, что автопробег – это не просто увлечение ретроавтомобилями, а выражение глубокого уважения к подвигу дедов и прадедов. «Мы должны передать эту память будущим поколениям, чтобы они знали и помнили, какой ценой была добыта Победа», – добавил он.

Атмосферу мероприятия дополняли живые выступления артистов с исполнением песен военных лет, пробудившие в памяти трагические события прошлого. Жители населенных пунктов по пути следования колонны встречали участников автопробега, выражая им свою поддержку.

В Монино участников автопробега встретили ветераны и многочисленные зрители. Посещение Центрального музея Военно-воздушных сил стало завершающим аккордом дня. Экспонаты музея, словно живые свидетели воздушных сражений, рассказывали свои истории о мужестве и героизме советских летчиков.

«Диктант Победы» – это общероссийская и международная акция, позволяющая проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. В этом году, по инициативе председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, часть вопросов будет посвящена специальной военной операции. Организаторами акции выступают партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».