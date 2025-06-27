Памятный митинг прошел в Раменском в День памяти и скорби

Памятный митинг «Эхо Побед» прошел в Раменском в День памяти и скорби. Жители города собрались, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за свободу и мирное небо.

Центральным элементом стало торжественное шествие. Под ритм барабана участники митинга пронесли георгиевскую ленту и знамена доблести. Традиционным актом памяти стало зажжение свечей и возложение алых гвоздик к Вечному огню.

Кроме того, состоялись выступления артистов Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «АРТ-ЭКСПРЕСС» — номинантов Энциклопедии «Золотой фонд успехов и достижений» из Москвы, Московской, Калужской и Владимирской областей.

Помимо этого, была организована благотворительная выставка «СВОя рубаха», посвященная участникам СВО. Почетным гостем мероприятия стал доброволец из Дагестана Закарья Алиев.

Мероприятие организовано Ежегодной всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» под руководством Харитона Руденко при поддержке Раменского молодежного центра и Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «АРТ-ЭКСПРЕСС».