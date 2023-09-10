Памятный подарок дарят в Зарайске тем, кто впервые проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

Впервые голосующим на выборах губернатора в Подмосковье гражданам в Зарайске дарят сувенирный шоколад, сообщает интернет-издание «Зарайск. За новую жизнь».

Одним из обладателей памятного подарка стал студент зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Александр Маликов, который впервые отдал свой голос на выборах в Центральной библиотеке округа. Там расположен избирательный участок № 668.

«Здорово, что могу принять участие в таком значимом событии, как выборы губернатора Московской области. Процедура прошла спокойно, вместе с семьей пришел на участок и отдал свой голос за кандидата, которого считаю достойным», — поделился он.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.