Памп-трек и скейт-парк оборудовали в парке на Заречной улице в подмосковной Балашихе
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Балашиха]
Скейт-парк и памп-трек в парке на Заречной улице разделены по уровням сложности: тренироваться здесь смогут как профессионалы, так и совсем юные жители городского округа Балашиха. Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Еще одна спортивная точка открыта в Балашихе. Скейт-парк и памп-трек станут важными элементами социальной инфраструктуры, предназначенными для активного отдыха и спорта. Очень приятно, что наши парки постоянно совершенствуются, внутри создаются дополнительные условия для активной молодежи», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.
Сразу после открытия здесь стартовал фестиваль по экстремальным видам спорта. Более ста человек соревновались в различных дисциплинах. Среди них движение на памп-треке на скорость и фристайл. В завершении фестиваля среди участников соревнований состоялся розыгрыш призов. Юным жителя округа делали аквагрим и раздавали памятные сувениры.