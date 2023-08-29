Панельная дискуссия, посвященная технотрендам в России, состоялась в Солнечногорске

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», проходящем в подмосковном Солнечногорске, озвучили российские технотренды будущего. Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Среди наиболее значимых тем мировой научно-технологической повестки, по мнению руководителя Центра поддержки студентов Сколтеха Бориса Тригуба, — развитие технологических компетенций, связанных с искусственным интеллектом. Приоритетами инновационных программ в портфеле Сколтеха являются система накопления электроэнергии, 5G, переход к 6G и искусственный интеллект в медицине.

«Любая инновация — это не то, на чем зарабатывают, это в первую очередь решение проблем других людей с помощью сложной запатентованной технологии, валидированной в научном эксперименте с экономически целесообразным прототипом. Только так можно создать инновацию», — подчеркнул Тригуба.

О квантовых технологиях, как технотренде будущего, рассказывал эксперт Блока технической инфраструктуры «Ростелекома» Кирилл Зайцев. Важность данных разработок была отмечена Президентом России на проходившем в июле этого года Форуме будущих технологий, о чем и напомнил спикер.

«В ближайшие 5-6 лет страна может выйти в топ 5 стран в области развития квантовых технологий. Для „Ростелекома“ интересны квантовые коммуникации. В числе потребителей могут быть как специализированные заказчики, так и непрофильные организации. Технологией интересуется Банк России. Для каждого заказчика нужно свое решение и свой подход», — сказал Зайцев.

Руководитель Финтех Хаба Банка России Григорий Гашников отметил, что в Центральном банке наибольшая экспертиза по финансовому рынку в части применения биометрии и технологии распределённых реестров. В числе трендов ближайшего будущего — повсеместное применение биоэкваринга, когда собственной биометрией можно оплатить покупку, а также появление третьей формы денег в России — цифрового рубля.

«Более 90% пользователей банков, при наличии предложений, легко переходят на дистанционные каналы получения финансовых услуг. Кроме того, в России высокий индекс восприятия технологических новинок в целом, что создает большие возможности для исследования и тестирования инновационных решений», — отметил эксперт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все идеи, прозвучавшие на семинаре в университете Сбера, применят на практике в регионе.