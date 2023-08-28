Андрей Воробьев: все идеи, прозвучавшие на семинаре в университете Сбера, применим на практике

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в обучающем семинаре в Корпоративном университете Сбера. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Спасибо помощнику Президента Максиму Орешкину, председателю Правления «Сбербанка» Герману Грефу, гендиректору АСИ Светлане Чупшевой и видео- и телеведущему Владимиру Соловьеву за то, что поделились своим опытом, знаниями и в целом взглядами на текущие события в мире», - написал Воробьев.

По его словам, в рамках блока «Менеджмент» участники обсудили последние практики и инструменты для развития гибкой системы управления, ориентированной на запросы жителей. Блок «Коммуникация» был посвящен тому, как выстроить эффективный диалог между жителями и представителями власти.

В ходе блока «Экономика России в Новую Эпоху – перезапуск инвестиционного цикла» поговорили о создании благоприятного инвестклимата в регионе. Блок «Мир сегодня и завтра» охватывал идеи и наработки в сфере управления от Сбера.

«Все идеи и направления развития, которые прозвучали сегодня, мы обязательно применим в нашей практике управления и сделаем наше Подмосковье лучше!» - заявил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что участники конкурса «Лидеры России» из Подмосковья подумают над внедрением искусственного интеллекта в работу с обращениями жителей.