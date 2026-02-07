Паника на ровном мест: врачи бьют тревогу из-за новой сердечной эпидемии россиян

Кардиолог Виктория Лебедь обозначила ряд симптомов, которые могут служить ранними сигналами о неполадках в сердечно-сосудистой системе. Об этом пишет Лента.ру.

По ее словам, особого внимания заслуживают состояния, возникающие как будто на пустом месте: немотивированная слабость, приступы головокружения и даже эпизоды потери сознания. Их корень часто лежит в ухудшении кровоснабжения головного мозга, что напрямую связано с работой сердца.

Ключевыми маркерами названы нарушения ритма — учащенное или неровное сердцебиение, а также одышка. Чувство острой нехватки воздуха, появляющееся при нагрузке или, что особенно тревожно, в состоянии покоя, требует консультации специалиста. Отдельный тревожный сигнал — боль в грудной области. Давящее, жгучее или сжимающее ощущение, которое может отдавать в левую руку, плечо, шею, челюсть или спину, часто провоцируется физическим или эмоциональным напряжением. Также насторожить должен дискомфорт в груди, возникающий после приема пищи или при выходе на холод.

К дополнительным, но не менее важным признакам врач отнесла появление отеков в области ног и лодыжек без видимых причин, а также устойчиво повышенное артериальное давление, которое плохо корректируется стандартной медикаментозной терапией.

Ранее дерматолог Кузнецов предупредил об опасности самолечения выпадения волос.