Паника среди пилотов: любителям авиации перерезали единственный легальный путь в облака в Москве

В Московском регионе вводится тотальный запрет на полеты для гражданских воздушных судов на высоте до 5,1 тысячи метров, который затронет частных пилотов и малую авиацию. Об этом пишет News.ru.

Введение жестких ограничений в воздушном пространстве

В Московской воздушной зоне планируется ввести временный полный запрет на выполнение полетов для гражданских воздушных судов. Об этом заявили в профильном объединении пилотов и автовладельцев «АОПА-Россия». Согласно обнародованной информации, масштабные ограничения вступят в силу в начале июня 2026 года. Особый режим использования воздушного пространства в границах Московского района полетной информации будет распространяться на огромный диапазон высот — от нулевой отметки до уровня 5100 метров.

Какие категории авиации попали под исключение

Вводимые строгие правила не затронут гражданские пассажирские перевозки. Полеты регулярных авиалиний, а также чартерные рейсы, которые следуют по установленным маршрутам диспетчерского обслуживания в международные аэропорты Московского узла и обратно, продолжат выполняться в штатном режиме.

Кроме того, в перечень исключений из запретительного регламента попали: