ПАО «Московская Биржа» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг по привлечению вкладов без его предварительного согласия на получение рекламы*.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ПАО «Московская Биржа» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.