ПАО «Сбербанк» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе﻿

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ПАО «Сбербанк» на сумму 115 тыс. рублей

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в социальной сети «Вконтакте» сообщения с рекламой финансовых услуг Банка.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ПАО «Сбербанк» возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 2 статьи 28 Закона о рекламе* и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Указанное решение послужило основанием для привлечения ПАО «Сбербанк» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП**.

Справочно:

*Согласно пункту 1 части 2 статьи 28 Закона о рекламе реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора.

**Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.