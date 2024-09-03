ПАО «Совкомбанк» нарушает Закон о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о получении им СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия заявителя на получение рекламы.
По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения ПАО «Совкомбанк» части 1 статьи 18 и части 1 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы, а также в отсутствии в полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения Банка к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Частью 1 статьи 18 Закона о рекламе определено, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.