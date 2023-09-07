«Папа — ангел»: мать объяснила детям, почему ее муж не вернулся с СВО

День, когда родным приносят похоронку, те запоминают на всю жизнь. Зинаида Франко ждала мужа Сергея с передовой, когда у нее появились смутные предчувствия. Впрочем, скоро бессознательное беспокойство стало объяснимым.

Франко вспоминает в беседе с нашим корреспондентом, как 28-го сентября 2022 года она закончила работу. Тогда коллеги сказали женщине, что она уже была растерянной и рассеянной.

«Зашла домой, и все как обычно, но чувствую неладное. Начала заходить в группы военных, звонить знакомой, искать, что случилось. И тут свекровь зовет меня к себе, и перед глазами вдруг чернота — я понимаю, что беда. Она не стала сообщать мне ужасные новости на работе, но ей сказали, что сын погиб», — делится Зинаида с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чувства свои женщина четко передать не может — «будто улетаешь в пустоту, а сердце вырвали». Две дочки Зинаиды и Сергея ничего не знали. Матери нужно было держаться, но та не могла: крик вырывался из ее рта, а дети были в соседней комнате.

«Никто из близких не верил. Я пыталась дозвониться до части и везде. Наконец, стали говорить, что на 99% Сережи больше нет: «Ждем ДНК, больше ничего не можем сказать и соболезнуем». Надо было детям сообщить, слова подобрать, а я ни есть, ни пить, ничего не могу, хочу лишь Сереженьку обнять, и больше ничего не нужно», — всхлипывает вдова.

Этим же вечером к Франко пришел комиссар из военкомата, ведь он должен был вручить извещение о смерти именно супруге. Пришлось Зине сесть и выслушать еще и его.

«Рассказала детям, что папа — ангел, и больше мы его не увидим. Дочке стало плохо, я начала Господа просить помочь ей, а сама падаю. Молюсь, чтобы помог нам. Я не передам словами, как я детей откачивала», — говорит Франко.

Тело Сергея привезли только через полтора месяца. О том, как отправляли на фронт бойца, читайте в нашем материале.