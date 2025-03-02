Папа Римский больше не нуждается в вентиляции легких

В воскресенье, 2 марта, состояние папы Римского Франциска осталось стабильным. Понтифика отключили от неинвазивной искусственной вентиляции легких, так как он в ней больше не нуждается, сообщила служба печати Святого престола.

Напомним, данная процедура папе потребовалась в пятницу после бронхиального спазма. Состояние здоровья понтифика второй день оценивается как стабильное. Но он по-прежнему нуждается в высокопоточной кислородной терапии. Температура у Франциска нормальная. Однако, учитывая сложность клинической картины, прогноз остается сдержанным, добавили представители Ватикана.

Ранее Ватикан сообщал об улучшении состояния папы Римского, но подчеркивал, что для изменения прогноза врачей необходимо еще несколько дней стабильного самочувствия. Понтифик проходит дыхательную терапию и продолжает работать.

Ранее стало известно о возможном отречении от престола папы Римского.