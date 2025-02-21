Стало известно о возможном отречении от престола папы Римского

Папа Римский Франциск может отречься от престола, такое заявление сделал кардинал Равази. Причиной для этого может стать состояние его здоровья. Эти слова привела газета Corriere della Sera.

По утверждению кардинала, 88-летний Франциск желает довести до конца юбилейный год христианства, который отмечается в этом году Римско-католической церковью. Он хочет продержаться до конца года, но все зависит от его состояния здоровья.

«Если папа Франциск будет иметь сложности в выполнении папских обязанностей, он сделает свой выбор. Думаю, он может принять решение об отставке», — указал священнослужитель.

Равази добавил, что в этой ситуации все может решить только сам Римский папа. По его мнению, для Франциска очень важно довести то дело, которое он начал, поэтому он старается держаться.

Ранее представитель швейцарской гвардии в Ватикане заявил, что в его структуре никак не готовятся к смерти понтифика. Несмотря на его возраст и тяжелую болезнь, не ведется никакой подготовки к траурной церемонии.