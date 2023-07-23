Папа римский Франциск предложил патриарху Кириллу пересечься в московском аэропорту

Встреча предстоятеля Русской православной церкви и главы католиков может пройти в о время посадки борта Франциска для дозаправки в аэропорту Москвы.

К слову, похожая встреча уже состоялась ранее: в 2016 году оба священнослужителя встретились в аэропорту Гаваны на Кубе.

«Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы в период дозаправки самолета понтифика в российской столице во время его полета в Монголию или обратно 31 августа или 4 сентября соответственно», - сообщил глава Всемирного Союза староверов Леонид Севостьянов, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что аэропорт считается транзитной зоной, поэтому такая встреча Кирилла и Франциска вполне возможна. И якобы сейчас обе стороны прорабатывают такой вариант личного общения.