Папа римский Франциск предложил патриарху Кириллу пересечься в московском аэропорту
Фото: [пресс-службы МИД России / © РИА Новости]
Встреча предстоятеля Русской православной церкви и главы католиков может пройти в о время посадки борта Франциска для дозаправки в аэропорту Москвы.
К слову, похожая встреча уже состоялась ранее: в 2016 году оба священнослужителя встретились в аэропорту Гаваны на Кубе.
«Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы в период дозаправки самолета понтифика в российской столице во время его полета в Монголию или обратно 31 августа или 4 сентября соответственно», - сообщил глава Всемирного Союза староверов Леонид Севостьянов, которого цитирует РИА Новости.
Он отметил, что аэропорт считается транзитной зоной, поэтому такая встреча Кирилла и Франциска вполне возможна. И якобы сейчас обе стороны прорабатывают такой вариант личного общения.
«Если со стороны патриарха будет такой отклик, то не откладывая в долгий ящик, такая встреча могла, могла бы произойти», - резюмировал глава Всемирного Союза староверов.