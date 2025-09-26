Папа Римский и Формула-1: Раскрыты детали приватной беседы Льва XIV и Джона Элканна

В ходе аудиенции Элканн преподнес понтифику необычный подарок — рулевое колесо от гоночного автомобиля пилота «Скудерии Феррари» Шарля Леклера. Было подчеркнуто, что «тот действительно использовался гонщиком во время Гран-при «Формулы-1»».

Монегаск Шарль Леклер представляет команду «Феррари» на королевских гонках, начиная с 2019 года. Он является вице-чемпионом мира сезона 2022 года, а также чемпионом в сериях GP3 (2016 год) и «Формулы-2» (2017 год).

