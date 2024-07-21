Папа Римский Франциск выступил во время молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра в Ватикане с обращением ко всем странам, что в настоящее время вовлечены в различные вооруженные конфликты, и призвал их на время проведения летних Олимпийских игр-2024 в Париже прекратить любые боевые действия.

Понтифик напомнил, что олимпийскому перемирию стоит придерживаться всем странам, что находятся сейчас в состоянии войны. Такова спортивная традиция, заложенная еще в античных времен, подчеркнул Франциск.

«Согласно древней традиции, пусть Олимпиада станет возможностью установить перемирие в войнах, продемонстрировав искреннюю волю к миру», — сказал Франциск.

Папа Римский Франциск также добавил, что Олимпийские и Паралимпийские игры, что стартуют в Париже уже в следующую пятницу, с 26 июля, дадут возможность конфликтующим друг с другом государствам, среди которых Израиль, Палестина, Россия, Украина, заключив перемирие, проявить уважение к древнегреческой традиции.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о войне России и Запада, посоветовав последнему не бросаться резкими заявлениями о войне РФ с НАТО.