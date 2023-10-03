Папа римский робко поддержал однополые браки

Он заявил, что благословление однополых союзов возможно, если они не будут приравниваться к браку.

«Мы не можем быть судьями, которые только отрицают, отталкивают, исключают. Поэтому пастырское благоразумие должно адекватно определять, существуют ли формы благословения, о которых просит один или несколько человек, и которые не передают ошибочного представления о браке», – отметил понтифик в опубликованном накануне письме.

При этом папа Франциск настаивает, что благословление однополых союзов не может быть официальным, четко регламентированным правилом. В каждом отдельном случае священники должны принимать самостоятельное решение, исходя из обстоятельств.