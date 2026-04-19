Папа вместо мамы: когда материнский капитал законно переходит в руки отца

Традиционно материнский капитал в России ассоциируется с поддержкой женщин, однако в ряде случаев закон полностью переносит право на получение этих средств на отца. Эксперт Президентской академии Сергей Зайков разъяснил юридические тонкости, при которых мужчина становится основным получателем государственной субсидии, пишет RT.

Исключительные случаи для отцов

По словам эксперта, право на материнский капитал переходит к отцу (или усыновителю) только при возникновении особых обстоятельств, когда мать ребенка больше не может реализовать это право. К таким ситуациям относятся:

Единоличное усыновительство: Если мужчина является единственным усыновителем первого или последующих детей.

Утрата матерью прав: В случае смерти матери, объявления ее умершей или лишения родительских прав.

Совершение преступления: Если мать совершила умышленное преступление против личности своего ребенка.

Прекращение права: В иных случаях, предусмотренных законом, когда право матери на господдержку аннулируется.

Развод и место жительства: важный нюанс

Многие ошибочно полагают, что при разводе и определении места жительства ребенка с отцом, право на капитал также «мигрирует» к нему. Сергей Зайков подчеркивает: в случае развода право на маткапитал сохраняется за матерью. Даже если дети фактически проживают с отцом, а мать не лишена родительских прав, распоряжаться средствами сертификата будет именно она.

Как оформить капитал отцу

Процедура оформления для мужчин аналогична стандартной: через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение Социального фонда России. Однако отцу потребуется предоставить дополнительные документы, подтверждающие его исключительное право (свидетельство о смерти матери, решение суда о лишении прав или об усыновлении).

Напомним, что в 2026 году средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию родителя или ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.