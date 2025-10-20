Папы и дети вышли на лед: в Волоколамске отметили День отца спортивным праздником

Волоколамский ледовый дворец «Лидер» в минувшие выходные стал центром большого семейного праздника, посвященного Дню отца. Вместо обычных тренировок здесь прошли дружеский хоккейный матч и веселая эстафета. На трибунах царила уникальная атмосфера единения — родные и близкие активно поддерживали спортсменов, создавая неповторимый эмоциональный фон.

На празднике ребята вместе с папами выполняли на льду задания на скорость и ловкость, умело управляясь с хоккейными клюшками и шайбой. Такое взаимодействие не только развивает координацию и спортивные навыки у детей, но и создает прочную эмоциональную связь между поколениями через совместное преодоление трудностей и достижение общих целей.

По традиции семейных праздников, в этот день победила дружба — все участники получили памятные медали за участие и яркое выступление на льду. После активных соревнований организаторы подготовили для семей теплый прием с горячим чаем и домашним яблочным пирогом, что стало приятным завершением спортивного дня.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила особую важность таких мероприятий. Возможно, что в дальнейшем многие из них будут еще чаще выбирать совместный качественный досуг с детьми.