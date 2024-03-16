Пара из Горловки проголосовала в подмосковной Шатуре

Семейная пара Любовь и Александр Куприй, являются уроженцами города Горловка на Донбассе. Они приехали в Шатуру чуть больше года назад, и здесь же отдали свои голоса на участке в школе №4 в рамках выборов Президента РФ.

Отмечается, что многое пришлось пережить им в Изюме, Харьковской области, где они жили в последнее время. В настоящее время у них на воспитании находится их внук Миша. И, вспоминая, как больше двух недель прятались в погребе с мальчиком и соседями от бомбежек, решили проголосовать за светлое будущее Миши и других детей.

«Мы стали гражданами России и очень рады, что мы получили право голосовать на выборах Президента нашей страны. Мы проголосовали за мир и голубое небо над нами! Чтобы наши дети и внуки не видели взрывов, жили в мире, могли спокойно ходить в школу, чтобы у них было достойное будущее», - поделились супруги.

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс сообщил, что по состоянию на девять часов утра второго дня голосования явка избирателей в Подмосковье составила уже более тридцати процентов.