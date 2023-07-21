Пара из городского округа Шатура заключила брак в зоне СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Романтическая и, вместе с тем, жизненная история: пара из городского округа Шатура зарегистрировала брак в зоне СВО.
Дарья Романова и Антон Залужный встречаются с 2017 года. Сейчас Роман выполняет воинский долг в зоне спецоперации. Девушка проводила его и обещала ждать, когда Роман вернется домой. Но уже летом молодые решили зарегистрировать свои отношения – пусть не дома, в городском округе Шатура, а на Донбассе.
Для заключения брака Дарья отправилась в Сватово, где ее уже ждал жених. 1 июля в местном ЗАГСе торжественно зарегистрировали их брак.
«Даше и Антону мы вручили памятный подарок. Желаю молодой семье на очень долгие годы счастья, здоровья, благополучия, скорейшего пополнения! Антон! Возвращайся домой скорее! Даша! Береги ваше счастье!» – пожелал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.