Пара из городского округа Шатура заключила брак в зоне СВО

Романтическая и, вместе с тем, жизненная история: пара из городского округа Шатура зарегистрировала брак в зоне СВО.

Дарья Романова и Антон Залужный встречаются с 2017 года. Сейчас Роман выполняет воинский долг в зоне спецоперации. Девушка проводила его и обещала ждать, когда Роман вернется домой. Но уже летом молодые решили зарегистрировать свои отношения – пусть не дома, в городском округе Шатура, а на Донбассе.

Для заключения брака Дарья отправилась в Сватово, где ее уже ждал жених. 1 июля в местном ЗАГСе торжественно зарегистрировали их брак.