Пара из Москвы пешком дошла до Новосибирской области: 130 дней пути и минус 21 кг на двоих

Молодожены Паша и Тома вышли с Красной площади почти пять месяцев назад и отправились в пешее путешествие во Владивосток без использования какого-либо транспорта. Сейчас они добрались до Новосибирской области. О своем необычном маршруте пара рассказала КП-Новосибирск.

На момент разговора с журналистом путешествие длилось уже 130 дней. За это время москвичи прошли Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Омск и множество населенных пунктов по пути. Тома призналась, что одним из главных открытий стали люди, которых они встречают на дороге. По словам девушки, Сибирь встретила их очень радушно. Еще в центральной части им говорили, что чем дальше они пойдут, тем добрее будут люди, и эти слова полностью подтвердились. Путешественница удивляется, что совершенно незнакомые люди относятся к ним с такой искренней добротой и готовностью помочь.

По мере продвижения на восток меняется не только окружение, но и природа. Степные пейзажи сменились березовыми рощами и сибирскими просторами. Вместе с этим стало намного жарче, добавились комары. Тома признается, что идти в жару очень тяжело — просто плавишься. Погода постоянно вносит коррективы в график: если дождь застает в пути, они продолжают идти, но если с утра уже льет, могут остаться на месте.

Каждый день путешественников похож на полноценную рабочую смену. Подъем, завтрак, сборы, десятки километров дороги, а вечером — бытовые дела и работа над контентом. Сейчас стараются выходить как можно раньше, обычно в 8–9 утра, хотя для Томы вставать в пять-шесть часов — целая история. За время пути Паша похудел примерно на 15 килограммов, Тома — на шесть. Она уверена, что к концу путешествия их тела будут выглядеть совсем иначе.

В палатке пара пока не ночевала, останавливается в гостиницах и отелях, но иногда люди приглашают их прямо к себе домой. Впереди у Паши и Томы еще тысячи километров. Они не профессиональные спортсмены, а обычные люди, которые решили проверить себя в длинном пути.