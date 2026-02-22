Пара купила диван: звон внутри свел с ума собак и шокировал новых хозяев

Жительница Великобритании приобрела диван у знакомого и столкнулась с необъяснимым явлением. Собаки вели себя странно, а изнутри мебели доносился загадочный звон, пишет Взгляд со ссылкой на The Mirror.

В Великобритании произошла необычная история с покупкой мебели. Саманта Хардин вместе с супругом приобрели диван у коллеги мужа, который продавал его из-за несоответствия интерьеру. Проблемы начались сразу после того, как предмет интерьера занял свое место в гостиной.

Женщина обратила внимание, что ее собаки проявляют к дивану чрезмерный и нездоровый интерес. Первоначально она списала это на запах, оставшийся от кошки прежнего хозяина. Однако позже из-под мебели донесся подозрительный шум.

Как рассказала Саманта изданию The Mirror, звук напоминал тихий звон колокольчика. Причем он обладал удивительной особенностью: стоило хозяйке заговорить о нем с мужем, как шум мгновенно стихал.

На протяжении часа звуки то возникали, то исчезали. В какой-то момент терпение женщины лопнуло, и она решила самостоятельно выяснить причину. Приподняв часть дивана, она услышала глухой удар и поняла, что внутри находится кот, принадлежавший бывшему владельцу мебели.

Кошка по кличке Чито, прячась, забралась в диван и просидела в укрытии почти два часа. Именно колокольчик на ее ошейнике создавал тот самый загадочный звон, который так озадачил новых хозяев.

Выманить перепуганное животное оказалось делом непростым. Супруги потратили еще не один час, чтобы вызволить Чито из заточения. Они гладили кошку, пытаясь ее успокоить, и даже использовали собачьи лакомства, так как ничего другого под рукой не нашлось. Операция по спасению завершилась лишь глубокой ночью. Утром счастливый хозяин, обнаруживший пропажу, забрал своего любимца целым и невредимым.