Пара пенсионеров заперлась в проданной квартире и угрожала новым собственникам ножом

По данным канала, Ольга с мужем приобрели квартиру у 71-летней Амины за 17 миллионов рублей. Сразу после сделки пенсионерка сняла со счетов все полученные деньги наличными, что насторожило риелтора, и он обратился в полицию. В отделении женщина заверила правоохранителей, что не находится под влиянием мошенников, а деньги понадобились дочери.

Позже бывшая собственница попросила у покупателей небольшую отсрочку, чтобы собрать вещи. Однако когда новые владельцы попытались войти в квартиру, выяснилось, что Амина сменила замки и забаррикадировалась внутри вместе с мужем. На место вызвали полицию и специалиста по вскрытию дверей. Во время «штурма» пенсионерка активно мешала, просовывая в замочную скважину ножи.