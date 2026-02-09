Пара с разницей: 63-летний миллиардер Доронин на отдыхе с моделью Романовой

Российский миллиардер Владислав Доронин, совладелец «Капитал Груп», вместе с моделью Кристиной Романовой провели отпуск в Австралии. Фотографии с отдыха Романова опубликовала в своих социальных сетях.

На опубликованных снимках 63-летний бизнесмен позирует в обнимку со своей возлюбленной, 31-летней моделью. Кроме того, в кадр попали знаменитые достопримечательности, включая скалы «Двенадцать Апостолов» и Сиднейский оперный театр. Романова подписала свой пост, отметив, что неделя отдыха была настолько насыщенной, что показалась месяцем.

Отмечается, что в январе эту же пару видели на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Их отношения длятся с 2014 года, у них есть две общие дочери.