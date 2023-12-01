Парад Дедов Морозов состоялся в Ленинском городском округе

Уже в восьмой раз в Ленинском городском округе состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек, они по традиции прошли по улицам Видного. Красочное шествие собрало более 50 участников.

Кроме того, было открыто пять площадок с развлечениями как для детей, так и для взрослых. А еще местные Деды Морозы присоединились к областной акции «Зажги елку». Огоньки загорелись на главной ели Ленинского городского округа у кинотеатра «Искра». В тот же вечер зажгли ели в Расторгуевском парке, 6 микрорайоне, микрорайонах «Зеленые аллеи», «Купелинка». В ближайшие выходные, 2 и 3 декабря, эстафету подхватят ели других населенных пунктов Ленинского городского округа. Гирлянды зажгут на новогодних деревьях в Калиновке, поселках Дрожжино и Бутово, селе Молоково, в Горках Ленинских.

Напомним, этой зимой в Ленинском городском округе пройдет более 600 мероприятий по губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Среди них – представления, спортивные состязания, детские игровые программы. Также по всему округу будут действовать горки, катки, лыжные трассы.