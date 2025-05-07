Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в разговоре с RT выразил мнение, что парад Победы в Москве стал показательным для стран Запада, которые пытались изолировать РФ.

9 мая в Москве пройдет парад Победы, который в этом году станет важным индикатором международных отношений. Юбилейная дата важна для многих государств, и это наглядно показывает желание мировых лидеров посетить праздник. Они едут, несмотря на западные санкции и давление, что опровергает тезисы об изоляции России.

«Сам факт приезда иностранных делегаций в текущих условиях — уже показатель», — отмечает политолог Александр Дудчак.

Особое внимание, по словам эксперта, привлекает решение президента Казахстана Токаева, который специально перенес местные торжества на 7 мая, чтобы успеть в Москву. Вызывает интерес и позиция президента Сербии Вучича, а также премьеров Венгрии Орбана и Словакии Фицо. Они идут против системы ЕС и пропаганды, а их приезд можно назвать важным политическим сигналом.

Ранее сообщалось, что президент Сербии прилетел в Москву на празднование Дня Победы.