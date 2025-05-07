Президент Сербии Вучич прилетел в Москву на празднование Дня Победы

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, несмотря на давление со стороны Европейской комиссии (ЕК) и дипломатические препятствия, сообщил телеканал «Россия 24».

В рамках визита сербский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

16 апреля Вучич подтвердил свои планы приехать в Москву, несмотря на заявления главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас. Ранее она заявила, что участие лидеров европейских стран в праздновании Дня Победы в Москве будет воспринято ЕС как серьезное нарушение дипломатического нейтралитета.

Каллас также заявила, что поездка Вучича в Москву может повлиять на переговорный процесс по вступлению Сербии в Евросоюз, а также будет иметь последствия для отношений между Белградом и Брюсселем.

Накануне Вучича госпитализировали после того, как он почувствовал себя плохо во время визита в США. 3 мая президента Сербии выписали из больницы.

Дополнительные трудности с поездкой в Россию у Вучича возникли при перелете — Латвия, Литва и Эстония отказали самолету сербского лидера пересекать свое воздушное пространство. Из-за этого Вучичу пришлось лететь через Азербайджан, где его экипаж совершил вынужденную посадку.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву на празднование Дня Победы. Также в российскую столицу прилетел президент Конго Дени Сассу-Нгессо.