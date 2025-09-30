Парад в Уфе, посвященный военнослужащим, отменили власти

Власти города Уфы приняли решение об отмене парада, посвященного военнослужащим, который должен был состояться 1 октября. Информацию об этом распространил интернет-ресурс Ufa1.ru.

Согласно информации, опубликованной российским изданием, в городе планировалось проведение мероприятия в честь Дня мотострелковых войск. Для проведения парада планировалось ограничить движение транспорта в центральной части Уфы, в районе Советской площади. Это также повлекло бы за собой изменение схемы движения общественного транспорта.

Однако буквально за день до проведения смотра-конкурса, городская администрация неожиданно сообщила об отмене мероприятия. Представители мэрии Уфы сообщили, что данное мероприятие перенесено на 2026 год.

