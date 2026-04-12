«Паралич лицевого нерва и судороги»: врач назвала поздние симптомы, которые нельзя игнорировать после укуса клеща

Главный врач клиники «Семейная» на Новой Риге, педиатр Мария Чахнашвили в беседе с « Лентой.ру » перечислила четыре ситуации, при которых после укуса клеща необходимо в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью, не полагаясь на домашние методы.

По словам специалиста, первый и самый очевидный повод для визита к врачу — неудачная попытка самостоятельного извлечения паразита. Если удалить клеща целиком не получилось или у пострадавшего есть сомнения в том, что в ранке не осталось фрагментов его тела, медлить с обращением в травмпункт нельзя.

Вторым важным фактором является география происшествия. Чахнашвили подчеркнула, что если укус произошел в регионе, неблагополучном по клещевым инфекциям — энцефалиту и боррелиозу, — консультация специалиста становится критически важной. Особенно высок риск заражения, когда насекомое находилось на коже более суток, так как длительное присасывание кратно увеличивает вероятность передачи возбудителей опасных заболеваний.

Врач также обратила внимание на симптоматику, которая должна насторожить укушенного в ближайшие дни и недели. К тревожным сигналам относятся лихорадка, высокая температура, сильная головная боль, общая слабость, мышечная ломота, приступы тошноты и рвоты. Характерным признаком боррелиоза, отметила Чахнашвили, является появление кольцевидного покраснения вокруг места укуса. Среди поздних проявлений болезни эксперт назвала паралич лицевого нерва, судороги и выраженную боль в суставах — все эти состояния требуют незамедлительного вмешательства врачей.