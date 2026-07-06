Параплан над горами и наличные вместо карт: честный отзыв хантымансийца о Грузии в 2026-м

Житель Ханты-Мансийска Георгий Бикмеев вместе с супругой провел в Грузии почти десять дней и поделился с 86.RU свежими впечатлениями. Маршрут охватил Тбилиси, Батуми и высокогорный Казбеги. По его словам, отдых в стране подходит и семьям с детьми, и тем, кто предпочитает отели. Сильнее всего пара запомнила горы и возможность прыгнуть с парапланом.