Параплан над горами и наличные вместо карт: честный отзыв хантымансийца о Грузии в 2026-м
Турист Бикмеев: ни русофобии, ни языкового барьера в Грузии не встретили
Житель Ханты-Мансийска Георгий Бикмеев вместе с супругой провел в Грузии почти десять дней и поделился с 86.RU свежими впечатлениями. Маршрут охватил Тбилиси, Батуми и высокогорный Казбеги. По его словам, отдых в стране подходит и семьям с детьми, и тем, кто предпочитает отели. Сильнее всего пара запомнила горы и возможность прыгнуть с парапланом.
Среди минусов югорчанин назвал грязь на ряде туристических локаций и неработающие российские банковские карты — он посоветовал заранее запасаться наличными для обмена на лари. При этом языкового барьера, визовых сложностей и какого-либо проявления русофобии туристы не заметили. В будущем Бикмеев планирует вернуться в Грузию, чтобы увидеть Сванетию.